Ilgiorno.it - Con la chiusura della Gintoneria finisce il regno di droga e “cavalle” di Lacerenza: ma i soldi all’estero?

MILANO – Addio. Il locale di Davidenon riaprirà più. Così come resterà per sempre abbassata la clergemella Malmaison, la dépendance a luci rosse per i “clienti speciali”. Ieri mattina, gli agentiDivisione polizia amministrativa e sociale di via Fatebenefratelli hanno notificato all’ormai ex titolare, ai domiciliari da diciotto giorni nella sua abitazione in zona Stazione Centrale, il provvedimento firmato dal questore Bruno Megale che ha disposto la revocalicenza. Una misura attesa e nei fatti inevitabile, legata a doppio filo all’inchiestaGuardia di Finanza che ha acceso i riflettori sul presunto giro die prostituzione che ruotava attorno al bar di via Napo Torriani e in particolare all’autoproclamato “King” delle notti milanesi, all’ex compagna e “socia occulta” Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi) e al factotum Davide Ariganello alias “Righello”.