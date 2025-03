Quifinanza.it - Con il cambiamento climatico le imprese perderanno il 25% dei profitti

Leggi su Quifinanza.it

Senza interventi concreti a favore del clima, entro il 2050 le aziendefino al 25% dei loro. A livello globale, il Pil potrebbe subire una contrazione del 22% entro la fine del secolo. L’allarme arriva da un nuovo studio del World Economic Forum, in collaborazione con il Boston Consulting Group.Per mantenere una possibilità di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 °C, le emissioni globali devono diminuire di circa il 7% all’anno fino al 2030, ma oggi continuano ad aumentare dell’1,5% all’anno.Il vero problema, lato, secondo gli autori del report, non è la mancanza di consapevolezza, ma l’inerzia delle aziende nel fare front ai rischi climatici con strategie efficaci.Quanti danni economici causa ilIl rapporto The Cost of Inaction: A CEO Guide to Navigating Climate Risk evidenzia dati allarmanti.