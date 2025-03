Ilrestodelcarlino.it - Comunali 2027, Forza Italia apre il cantiere Bologna: ecco i nuovi coordinatori nei quartieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 marzo 2025 –ilper le. Il primo passo è il Congresso che si è tenuto questa mattina per eleggere iazzurri dei seicittadini. Le anime del partito, ciellina e riformista, la prima afferente a Valentina Castaldini, consigliera regionale die coordinatrice in Emilia, la seconda vicina al responsabile Giustizia del partito regionale, Angelo Scavone, hanno trovato un accordo unitario in tutti i rioni, salvo Borgo-Reno. Qui, infatti, la componente di Manes Bernardini, rientrato inprima delle elezioni in Emilia-Romagna, non ha sottoscritto l’accordo con le due correnti di maggioranza, lanciando la sfida a Giacomo Forcione con il leader dei giovani azzurri Daniele Aiello. Alla fine della votazione, cinque azzurri sono stati eletti per acclamazione: Moreno Masotti (Navile), Maria Costanza Bendinelli (San Donato-San Vitale), Andrea Ventura (Santo Stefano), Fabio Tedesco (Savena) e Marco Grandi (Porto-Saragozza).