.com - Complottista? Nega la scienza solo per dispetto!

Leggi su .com

Non sei, seiso. È questa, in estrema sintesi, la motivazione che ha portato migliaia di persone a non avere più fiducia nellae gli eventi degli ultimi anni con il COVID-19 hanno dato la spinta finale ai più titubanti.Il virus che ci ha tenuto chiusi in casa però non è l’unico ad essere oggetto di avversione dei complottisti, infatti ci sono molte altre teorie complottiste contro, ad esempio, l’allunaggio o il cambiamento climatico.Non sempre è questione di ignoranza anche se è una base di partenza fondamentale per ilmedio. Una ricerca condotta dalle università britanniche rivela che, spesso, alla base delle teorie del complotto c’è un sentimento più profondo: il.Quando ci si sente svantaggiati rispetto a esperti o autorità, il desiderio di “livellare il campo” può trasformarsi in rifiuto del consenso scientifico.