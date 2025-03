Lapresse.it - Compleanno Snoopy: per il 75esimo anniversario delle vignette Peanuts una mostra a Parigi

Una nuova esposizione acelebra la storia della moda, indossata dae dalla gang dei. “In Style”, che apre sabato, rende omaggio a Charles M. Schulz e alle sue amate creazioni, esaminando l’evoluzione degli abiti dei personaggi e il loro contesto in — e l’influenza su — la cultura popolare in vista del 75°della striscia a fumetti dei “” il 2 ottobre.La prima volta che Schulz disegnò Charlie Brown, non aveva la sua iconica maglietta a zig zag. La posizione di Piperita Patty su cosa indossare per andare a scuola precede un cambiamento legislativo per l’uniformeragazze. Eè stato vestito da alcuni dei migliori stilisti del mondo, da Chanel a Fendi a Vivienne Westwood. Settantaquattro outfit creati per le versioni in peluche die sua sorella sono in, inclusi quelli progettati da Dolce & Gabbana, Betsey Johnson, Zac Posen e Christian Siriano.