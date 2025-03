Lapresse.it - Comizio di Forza Nuova a Milano, Fiore: “Siamo qui per riconquistare la città”

“Oggiperché vogliamoquesta, non solo sul piano politico, ma anche comesociale.si è smarrita nel corso degli anni: oggi ha i tassi più alti di consumo di droga e immigrazione, e una borghesia che, un tempo simbolo di produttività e, si è ormai dissolta”. Queste le parole di Roberto, leader di, pronunciate a margine di unin piazza Duca d’Aosta a. “qui per riconquistarci non solo il centro, ma anche le periferie, e non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto da quello sociale. Vogliamo che siano le madri, le donne, gli anziani e i giovani a scendere in piazza con noi per riappropriarsi di spazi che sono diventati zone franche”, ha aggiunto. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle affinità trae il gruppo Articolo52, che sui social promuove ronde di cittadini per le strade del capoluogo lombardo, pubblicizzate attraverso video di aggressioni su cui la magistratura sta indagando,ha dichiarato: “Non posso esprimermi con certezza su questo movimento, perché ne so ancora troppo poco.