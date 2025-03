Bergamonews.it - Come possiamo navigare nel mare dell’incertezza finanziaria?

Bergamo. Facciamo un viaggio attraverso i mercati obbligazionari e azionari. Esploriamo insieme le dinamiche che stanno ridisegnandone gli scenari finanziari. Parleremo di rischi, opportunità estrategie che possono trasforl’attuale volatilità da minaccia a potenziale vantaggio competitivo. Siamo di fronte ad un momento cruciale. Le decisioni che prenderemo oggi plasmeranno i nostri portafogli di domani.Si chiude una settimana che ha visto la Fed lasciare invariati i tassi di interesse, anche per meglio affrontare le nuove incertezze generate dall’amministrazione Trump. Per la seconda volta consecutiva, la Fed ha lasciato il Fed Funds al 4.25% – 4.50%. Il FOMC, ha inoltre deciso di rallentare fino a un massimo di 5 miliardi (da 25 miliardi), i rimborsi dei soli Treasuries (in concretola quota non reinvestita) mentre resta a 35 miliardi quelli degli agency bond e delle asset backed securities.