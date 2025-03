Combinata nordica | Lamparter vince anche la seconda Gundersen a Lathi Buzzi 31esimo

Leggi su Sportface.it

Johannestrionfa nell’ultima prova di Coppa del Mondo di. Sulle nevi di Lahti, in Finlandia, l’austriaco ha la meglio nelladella tappa conclusiva della stagione, dopo aver trovato il successonella prima gara. Il tirolese ha ottenuto la testa della classifica con il salto, per poi involarsi verso il trionfo con 23’09”00. Alle sue spalle, c’è il tedesco Julian Schmid, in ritardo di 21”, mentre il francese Laurent Muhlethaler completa il podio a 35”7.Tra gli italiani, il miglior piazzamento è quello di Raffaele, che conclude la gara in 31esima posizione a 3’07”3, dopo aver recuperato cinque posti. Aaron Kostner è invece 35esimo al traguardo a 3’43. Seguono Alessandro Pittin 47esimo, Iacopo Bortolas 53esimo e Domenico Mariotti 56esimo.