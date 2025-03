Quotidiano.net - Columbia University accetta le condizioni di Trump per 400 milioni di finanziamenti

Laha deciso di cedere alle richieste di Donaldnei negoziati sui 400di dollari difederali che il presidente ha revocato questo mese. Lo riporta il Wall Street Journal che ha preso visione di una nota dell'università. Il prestigioso college vieterà le mascherine per nascondere il volto, conferirà a 36 agenti di polizia del campus nuovi poteri per arrestare gli studenti e nominerà un vice rettore per supervisionare il dipartimento di studi mediorientali, sudasiatici e africani, nonché il Center for Palestine Studies. In pratica accetterà tutte leposte dall'amministrazione.