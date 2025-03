Linkiesta.it - Coltivare spazi fertili per generare arte come luogo d’incontro

Fondato da Luca Cremona, Edoardo Monti e Sole Castelbarco Albani, Fertile è un’ex vetreria che funge da nuovo centro culturale, situata in un antico complesso artigianale, e che nasceuna costola di Palazzo Monti. Il progetto nasce per promuovere l’contemporanea italiana e internazionale, e per creare una sinergia tra artisti e laboratori e fabbriche bresciane. Con la prima mostra, intitolata “XXL”, verranno presentate al pubblico una selezione di opere di grande formato dalla collezione di Palazzo Monti. La seconda esposizione, invece, realizzata in collaborazione con la galleria The Address di Brescia, aprirà il 24 maggio 2025 e vedrà la pcipazione della curatrice Anna Ruth e dell’artista Davide Dicorato. A pochi passi da Fertile si trova Spettro, una realtà indipendente dedicata alla ricerca musicale, che collaborerà con Fertile per eventi e performance, creando contaminazioni tra le discipline, una sinergia tra arti visive e musica.