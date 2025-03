Colle | danni da protezionismi immotivati

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.53 "Nuove nubi sembrano addensarsi all'orizzonte,portatrici di, di chiusure ai mercati dal sapore autarchico che danneggerebbero settori di eccellenza come quelli del vino e dell'olio". Così il presidente Mattarella al Forum della cultura dell' olio e del vino in corso a Roma. "Commerci e interdipendenza sono elementi di garanzia della pace. La contrapposizione tra mercati ostili ha condotto ad altre più gravi forme di conflitti". Poi: "Il futuro non si costruisce vivendo di nostalgia".