Quotidiano.net - Coalizione dei volenterosi, Parigi e Berlino capofila. Il politologo: “C’è chi corre e chi no. È tornato il Cancelliere”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 marzo 2025 – Sergio Fabbrini è professore di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e Titolare di intesa Sanpaolo Chair In European Governance Luiss. Professore, che Ue esce dall’ultimo consiglio europeo? “Abbiamo avuto un esito un po’ interlocutorio. Non c’è stata, o per lo meno non c’è stata ancora, una posizione comune su difesa, Ucraina ma neppure su altri punti importanti in agenda come competitività e budget”. Come mai? “È una fase molto complessa, e questa è la fotografia. Dove alcuni languono e altri corrono”. A chi si riferisce in particolare? “Sulla difesa comune si sta saldando unadeie dei capaci guidati dalla Francia, ma a cui la Germania e poi anche la Polonia hanno offerto una sponda importante”. SERGIO FABBRINI PROFESSORE DI POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI Se lo aspettava questo salto in avanti della Germania? “Obiettivamente la grande novità di questa ultima fase è la Germania, e la scelta di riarmarsi in queste dimensioni cambia le carte in tavola”.