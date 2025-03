Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2025: Verstappen si avvicina a Norris in vetta, 4° Antonelli. Hamilton davanti a Leclerc

La Sprint Race di Shanghai (Cina) ha delle influenze sulladeldi F1. Nel secondo appuntamento del campionato in Cina, la vittoria della gara del sabato della Ferrari di Lewis, rilancia le quotazioni del britannico che in questo modo ha scavalcato il compagno di squadra Charlesnellagenerale, visto il quinto posto del monegasco sulla pista cinese nel caso specifico.Lewis è settimo con 9 punti, gli stessi dell’australiano Oscar Piastri (McLaren), giunto alle sue spalle nella Sprint, mentreè nono con 8.che si accorcia per la non brillante prestazione di Lando. L’altro pilota della McLaren, dopo aver commesso un errore ieri nelle qualifiche della Sprint (sesto in griglia), è incappato in un’altra imprecisione nel primo giro.