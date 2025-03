Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 14-20 marzo: “Radio Vega” di Rose Villain arriva al direttamente al primo posto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Laelaborata da Fimi e Gfk della week numero 12 del 2025, ha un podio rinnovato sul quale troviamo, Olly e Playboi Carti.In discesa dalla #10 alla #8, Locura di Lazza: il quartodel rapper meneghino da 26 settimane in, è stato certificato tre volte disco di platino. Alla #9 la prima new entry della top ten, The Overview di Steven Wilson. L’è comda due soli brani, Objects Outlive Us e The Overview, entrambi ispirati all’“effetto panoramico” sperimentato dagli astronauti che guardano la Terra dallo spazio. The Overview vede il ritorno dell’artista alla musica espansiva e progressive, un genere che ha contribuito a ridefinire sia con i suoi dischi da solista che con quelli dei Porcupine Tree. I due brani, estremamente ambiziosi, sono costituiti da sezioni musicali distintive che fluiscono da una all’altra, suonando come suite uniche e continue.