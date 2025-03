Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto la fase gold, niente rinvio su console, PC e Game Pass

33 hala, confermando che non ci saranno rinvii per il lancio previsto nella giornata del 24 aprile su PC, PS5, Xbox Series XS e. L’annuncio, arrivato esattamente a 33 giorni dall’uscita, è stato accompagnato da un messaggio di gratitudine degli sviluppatori di Sandfall Interactive per il supporto ricevuto dalla community. Questo traguardo segna la fine dello sviluppo principale e l’inizio delladi distribuzione globale.Per chi non fosse familiare con il termine, larappresenta sostanzialmente il completamento del gioco, con la versione finale pronta per le verifiche e certificazioni necessarie prima della pubblicazione. Da qui sia alla produzione delle copie fisiche e al caricamento sui vari store digitali. Con la build definitiva ormai bloccata, il percorso dell'”” è stato fissato, e il team di sviluppo si dice entusiasta all’idea di far vivere ai giocatori l’universo che hanno creato.