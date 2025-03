.com - Cinecittà World riapre e spegne le sue prime 10 candeline: il programma della nuova stagione

le sue10: ilcon l’esclusiva mostra allestita al Cinetour, Romacon lo show serale Roma On Fire, la festa di compleanno, 40 attrazioni e spettacoli dal vivoDa venerdì 14 marzo(qui il sito web ufficiale). Il Parco del cinema eTv di Romale sue10e torna a regalare emozioni e adrenalina con 40 attrazioni, spettacoli dal vivo, aree a tema ispirate al grande schermo e un ricco calendario di eventi per tutte le età.Il parco divertimentiCapitale, scelto come setserie Miss Fallaci, attualmente in onda su Rai1, presenta la prima novità dell’anno: 10 anni di, l’esclusiva mostra allestita al Cinetour che celebra il primo decennio del Parco.