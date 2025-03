Romadailynews.it - Cina: settore e-commerce registra solida crescita nei primi due mesi del 2025

Ildell’e-dellaha mostrato un solido slancio dineiduedel, come riferito ieri dal ministero del Commercio. L’intelligenza artificiale e il programma nazionale di permuta dei beni di consumo hanno contribuito allacostante delle vendite di beni online, con robot umanoidi e altri prodotti intelligenti integrati che emergono come nuovi punti di forza nel consumo digitale, secondo il ministero. I dati ufficiali mostrano che le vendite al dettaglio online di beni fisici insono aumentate del 5% su base annua nel periodo gennaio-febbraio, superando ladel 4% delle vendite al dettaglio di beni di consumo. Grazie a incentivi politici, come l’ampliamento delle politiche di ingresso senza visto, anche i servizi online hannoto unarapida in questo periodo, con le vendite di servizi turistici online in aumento del 35,9% rispetto all’anno precedente, ha rivelato il ministero.