Romadailynews.it - Cina: ricavi turismo di Shanghai raggiungono record di 576 mld yuan nel 2024

La metropoli di, nellaorientale, ha registratodeldapari a 576,1 miliardi di(circa 80,3 miliardi di dollari) nel, come riferito ieri dalle autorita’. Tra icomplessivi, ilinterno ha generato circa 497,3 miliardi di, mentre ilin entrata ha raggiunto quasi 11,1 miliardi di dollari, segnando entrambi un livello storico, secondo l’ufficio municipale della cultura e del. Lo scorso anno,ha accolto 390 milioni di turisti nazionali e oltre 6,7 milioni di visitatori internazionali. Di recente, la citta’ ha lanciato un piano triennale per promuovere lo sviluppo di alta qualita’ dell’industria del, con l’obiettivo di diventare una meta turistica di fama mondiale. Sulla scia del successo delDisney Resort, il LEGOLANDResort si sta preparando alla sua apertura estiva, mentre la societa’ di intrattenimento statunitense Warner Bros programma di inaugurare un The Making of Harry Potter studio tour anel 2027.