Cina | passeggiare in antichi villaggi durante la primavera

Elencati come Siti del Patrimonio culturale mondiale, Xidi e Hongcun sono due rinomatinella provincia cinese orientale dello Anhui. Caratterizzati da pareti bianche, tegole nere, grondaie volanti e angoli inclinati unici, le antiche architetture in stile Hui delle dinastie Ming e Qing (1368-1911) sono ampiamente presenti in queste localita’. Insieme alle montagne e ai fiumi circostanti, l’architettura in stile Hui, che incarna l’antica filosofia cinese di coesistenza con la natura, resiste alla prova del tempo e arriva fino ai giorni nostri. Seguite la corrispondente di Xinhua Liu Qiong per esplorate la bellezza deidi Xidi e Hongcun. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6018432/6018432/2025-03-22/-in--la-Agenzia Xinhua