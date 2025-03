Romadailynews.it - Cina: incubatore d’impresa spagnolo aiuta startup tecnologiche a competere sul piano globale

L’Xiji, unin, stando lespagnole a espandersi a livello internazionale fornendo supporto e risorse a Shanghai, in, ha dichiarato Xavier Ferre, delegato del rettore per l’Asia-Pacifico presso l’Universita’ politecnica di Madrid (UPM) e presidente dell’Xiji, in un’intervista a Xinhua lunedi’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6018396/6018396/2025-03-22/-d-impresa--a--sul-Agenzia Xinhua