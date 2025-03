Romadailynews.it - Cina: esperto, Paese ha solide fondamenta per la crescita, offre opportunita’ globali

Nonostante le incertezze, i progressi dellanella trasformazione digitale e nello sviluppo sostenibile hanno postobasi per lae aperto nuoveper i mercati, ha dichiarato Mario Boselli, presidente della Italy-China Council Foundation. “L’obiettivo dieconomica del 5% dellae’ pienamente realizzabile”, ha affermato Boselli in una recente intervista a Xinhua. Boselli ha evidenziato il vasto mercato cinese come un vantaggio unico, in particolare per le imprese italiane interessate all’espansione. Settori come la trasformazione alimentare, la farmaceutica, l’assistenza sanitaria e l’industria digitale offrono un enorme potenziale, rendendoli aree chiave di interesse per la cooperazione tra, Italia ed Europa in generale.