Romadailynews.it - Cina: emessa circolare per stimolare sviluppo ben regolamentato dei film VR

Unae’ stata emanata con l’obiettivo di migliorare l’ambiente normativo per ibasati sulla tecnologia della realta’ virtuale (VR), secondo quanto riferito ieri dalla ChinaAdministration (CFA). Secondo il documento, il termine “VR” si riferisce a opere cinematografiche realizzate tramite tecnologia VR, fruibili attraverso schermi montati sulla testa o altri terminali VR, e proiettate pubblicamente in sale di proiezione permanenti, come i cinema. Laspecifica le debite procedure che la CFA segue per registrare ed esaminare la produzione deiVR, nonche’ le procedure di approvazione della proiezione al pubblico deiVR idonei. Delinea inoltre sforzi per il supporto all’utilizzo di cinema o altri spazi permanenti che soddisfino gli standard di sicurezza pertinenti per la proiezione diVR, previa acquisizione dei permessi necessari.