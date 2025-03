Ciclismo Milano-Sanremo a van der Poel

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.56 Mathieu van dervince la sua seconda. Il ciclista olandese brucia in volata Filippo Ganna e il grande favorito Tadej Pogacar. Lo sloveno,campione del mondo in carica,ha dato lo strappo sulla Cipressa, portandosi dietro gli altri due. Sul poggio non è riuscito a staccare van dere a impedire il rientro di Ganna. Sul rettilineo di via Roma, l'olandese ha lanciato la volata vincente. E' il bis del 2023. Van derha vinto un Mondiale, due Parigi-Roubaix e tre Giri delle Fiandre