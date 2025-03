Ciclismo, Mathieu Van der Poel vince la Milano-Sanremo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 mar. (askanews) – La2025 entra di diritto nelle edizioni storiche della Classicissima di Primavera: ha vintoVan der, già trionfatore in via Roma nel 2023. L’olandese è andato in fuga sulla Cipressa con Tadej Pogacar e Filippo Ganna, poi ha resistito agli scatti del campione del mondo sul Poggio quindi ha bruciato i due compagni di fuga con uno sprint partito a 300 metri dal traguardo. Continua la “maledizione” degli iridati a: l’ultimo capace dire in via Roma con la maglia di campione del mondo resta Giuseppe Saronni, trionfatore anel 1983. Per il figlio d’arte e nipote di Poulidor è la settima classica monumento in bacheca dopo la Classicissima 2023, tre Fiandre (2020, 2022, 2024) e due Roubaix (2023, 2024). L'articoloVan derlaproviene da Ildenaro.