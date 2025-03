Ilrestodelcarlino.it - Chiude la storica profumeria Beltrami di Fano

, 22 marzo 2025 – La, di via Togliatti, saluta i suoi clienti:rà intorno al 10 aprile. Dopo 60 anni di attività, dice addio al commercio un’impresa di successo avviata a Lucrezia nel 1965 dai coniugi Teresa e Giovanni, che oggi hanno 86 e 90 anni. Negli anni ‘80 del secolo scorso laha aperto anche a, prima in piazza Marcolini poi in via San Paterniano e infine dall’89 in via Togliatti. “In tutte le imprese – commenta Giulianoche da diversi anni ha preso in mano la gestione dell’attività – c’è un inizio e una fine”. Certo una decisione difficile ma assunta dalla famiglia con serenità. “Andare avanti – prosegue– sarebbe stata dura, di fronte avremmo avuto più sacrifici che benefici. Questo tipo di attività richiede un impegno continuo, 24 ore su 24, si pensa al lavoro anche quando il negozio è chiuso”.