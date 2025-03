Ilrestodelcarlino.it - Chirurgia robotica: primo intervento in realtà aumentata

Imola, 22 marzo 2205 – Un software di ricostruzione tridimensionale delle parti anatomiche. È l’ultimo strumento tecnologico utilizzato all’ospedale Santa Maria della Scaletta, teatro nei giorni scorsi di un delicatissimodiper l’asportazione di una voluminosa neoplasia al fegato in una giovane donna. La sindrome metabolica: sintomi e come combatterla L’équipe di sala era composta dalle dottoresse Maria Fortuna Offi ed Eleonora Geraldi (al tavolo operatorio), dal dottor Michele Masetti, direttore del Dipartimento chirurgico e della unità operativa complessa di(alla consolle), dall’anestesista dottor Alessandro Bandini e dal personale infermieristico del blocco operatorio appositamente formato ed esperto. Era inoltre presente il Professor Riccardo Memeo, docente dialla Libera Università Mediterranea di Bari e massimo esperto inepatica, invitato come supervisore nell’ambito delle vaste relazioni di collaborazione che ladi Imola detiene in Italia e nel mondo.