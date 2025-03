Ilrestodelcarlino.it - Chiede la cittadinanza, una disabile 73enne vince la battaglia contro il decreto Salvini

Reggio Emilia, 22 marzo 2025 – Hanno promosso unale discriminazioni, per sostenere il diritto alladelle persone straniere con problemi di disabilità. E l’hanno vinta, riuscendo a far cambiare la legge nazionale. A partire dal ricorso promosso dagli avvocati reggiani Mario Di Frenna e Lucia Larocca, infatti, la Corte Costituzionale ha smontato una parte delleggesu sicurezza e immigrazione datato 4 ottobre 2018 (numero 113). Nello specifico, la Consulta, con la sentenza 25 depositata il 7 marzo, ha dichiarato “incostituzionale” l’articolo 9.1 della legge 91/1992, introdotto dal-legge 113/2018: questa norma prevedeva che l’ottenimento dellaitaliana, per matrimonio o per naturalizzazione, fosse subordinato al dover dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Qcer (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), ma senza prevedere eccezioni per le persone affette da deficit.