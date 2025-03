Chiara Ferragni vuole rilevare Fenice ricapitalizzazione da 64 milioni in solitaria

Quifinanza.it - Chiara Ferragni vuole rilevare Fenice, ricapitalizzazione da 6,4 milioni in solitaria

Il salvataggio dipassa per un’assemblea dai toni tutt’altro che concilianti. Il 10 marzo 2025, i soci della società che controlla i marchi riconducibili ahanno approvato un intervento patrimoniale da 6,4di euro. Una decisione che certifica la volontà di rilanciare l’azienda dopo mesi di scivoloni reputazionali e conti disastrati.A favore, con la mano alzata e il portafoglio aperto,e Paolo Barletta. Contrario, con tanto di legale al seguito, Pasquale Morgese. Sul tavolo, non solo numeri ma anche accuse, responsabilità e una partita che ha tutto il sapore di una resa dei conti.Strategia: pronta a salire al controllo diLa regina (o ex) dell’influencer marketing ha deciso di stringere ancora di più le redini della sua creatura.