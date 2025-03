Fanpage.it - Chiara Ferragni: “Ho tante cose da dire e prima o poi le dirò. Quando la vita è un caos, ripartite da voi stessi”

Leggi su Fanpage.it

Probabilmente per pura coincidenza, nel giorno in cui Fabrizio Corona ha annunciato che avrebbe pubblicato un nuovo episodio di Falsissimo contenente una telefonata inedita tra lui e Angelica Montini,ha postato un video su Tik Tok che ha attirato l'attenzione dei followers. C'è chi crede sia una frecciata velata a Fedez, ma lei la presenta solo come una "nuova rubrica di consigli non richiesti". Ecco cosa ha detto.