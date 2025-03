Velvetgossip.it - Chiara Ferragni esprime la sua rabbia e annuncia: “Ho molto da rivelare”

L’imprenditrice digitale, figura di spicco nel panorama dei social media, ha recentemente condiviso con i suoi seguaci alcune strategie per affrontare le difficoltà quotidiane e ritrovare la serenità. Queste riflessioni sono emerse in un periodo caratterizzato da significativi cambiamenti nella sua vita personale e professionale, culminando nell’introduzione di una nuova “rubrica di consigli non richiesti” sui suoi canali social, che ha subito catturato l’attenzione dei follower.Le dizioni diIl 21 marzo 2025,ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok, dove ha esordito con una frase provocatoria: “Ho così tante cose da dire e, prima o poi, in qualche modo le dirò”. In seguito, ha offerto un “piccolo consiglio non richiesto” su come affrontare i momenti di caos nella vita.