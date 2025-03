Velvetgossip.it - Chiara Ferragni esprime la sua rabbia e annuncia dichiarazioni importanti

L’imprenditrice digitaleha recentemente utilizzato i suoi canali social per offrire ai suoi follower alcuni suggerimenti su come affrontare le difficoltà quotidiane. Queste riflessioni arrivano in un periodo di grandi cambiamenti nella sua vita personale e professionale.ha avviato una nuova “rubrica di consigli non richiesti”, che ha subito catturato l’attenzione della sua vasta audience.Le dizioni disu TikTokIl 21 marzo 2025,ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok, in cui ha esordito con una frase d’impatto: “Ho così tante cose da dire e, prima o poi, in qualche modo le dirò”. In questo video, l’influencer ha offerto un “piccolo consiglio non richiesto” su come affrontare i momenti di caos nella vita. Ha suggerito di concentrarsi su azioni semplici ma significative per il benessere personale, come bere acqua, fare esercizio fisico, guardare un film preferito, leggere, ritagliarsi del tempo per sé stessi e trascorrere momenti con i propri figli.