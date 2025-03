Biccy.it - Chiara Cainelli, Alfonso: “Solo una fra Shaila e Zeudi è vera amica”

Il trio composto daGatta eDi Palma sembrava indistruttibile eppure è bastato che l’ex Velina tornasse fra le braccia di Lorenzo Spolto per buttare tutto all’aria. Questo perché la ballerina ha accusato le sue due amiche di averla consigliata male su Lorenzo, ovvero di viversi le ultime settimane del Grande Fratello da sola.su: “Persone sbagliate mi hanno incalzata contro Lorenzo” https://t.co/jDZ7DJPclS #GrandeFratello #Shailenzo #Helevier #Zelena— BICCY.IT (@BITCHYFit) March 19, 2025In queste ultime ore il rapporto conè riuscita a recuperarlo, mentre quello conDi Palma no. L’ex Miss Italia, infatti, ha mantenuto il punto contro l’indossatore di pigiami che da piccolo non poteva permettersi la Nutella e questoGatta non ha potuto sopportarlo.