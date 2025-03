Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due eliminati della prima puntata del serale di Amici 24, anticipazioni

deldi24 caratterizzata, inevitabilmente, da una serie di discussioni fra gli insegnanti. Al centro delle polemiche, come avviene ormai da tempo, soprattutto Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, ma anche Deborah Lettieri ha dimostrato di aver dato inizio a questocon un atteggiamento particolarmente battagliero. Come ormai da tradizione, anche in questa edizione didi Maria De Filippi le squadretre. I quindici concorrenti deldi2025così divisi. Quindici, già, visto che il sedicesimo, ovvero Dandy Cipriano, è stato costretto ad abbandonare il programma proprio pocodell’inizio delper un problema fisico. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: i cantanti Vybes, Chiamamifaro, Antonia e Jacopo Sol e i ballerini Daniele, Alessia e Chiara.