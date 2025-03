Cultweb.it - Chi era Mastro Titta, il boia pontificio reso celebre da Rugantino (che non poteva vivere tra le mura cittadine)

Leggi su Cultweb.it

Giovanni Battista Bugatti, noto come, è stato ilufficiale dello Statoper oltre sessant’anni, dal 1796 al 1864. La sua figura è entrata nell’immaginario collettivo grazie alla commedia “” di Garinei e Giovannini, dove appare come un personaggio chiave nella Roma ottocentesca. Tuttavia, la sua storia reale è ben più complessa e interessante.Nato a Senigallia nel 1779, Bugatti ricevette l’incarico di carnefice ufficiale dello Statoall’età di 17 anni. Il suo soprannome, “”, derivava probabilmente dall’abitudine di chiamare “” gli artigiani e “” come diminutivo di Battista. Eseguì 516 condanne a morte nel corso della sua carriera, con metodi che variavano dalla decapitazione con scure o ghigliottina fino all’impiccagione e allo squartamento, a seconda del crimine commesso.