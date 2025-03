Ilfattoquotidiano.it - Chi è Zaynab Dosso, la freccia azzurra medaglia d’argento ai Mondiali indoor di Nanchino

ha conquistato lanei 60 metri aidiin Cina. L’, campionessa europea in sala, con il tempo di 7?06 è stata preceduta nel finale dalla svizzera Mujinga Kambundji che si è imposta in 7?04. Bronzo alla lussemburghese Patrizia Van Der Weken.La 25enne di origini ivoriane ha disputato un’ottima finale, anche se è stata superata negli ultimi metri dalla rimonta della svizzera Mujinga Kambundji. Il tempo di reazione in partenza è costato al’ambitad’oro. Con questo argento, la sprintercolleziona la sua secondaai, dopo il bronzo a Glasgow nel 2024. La sprinter italiana nonostante abbia mancato l’oro per soli 2 centesimi può comunque sorridere: in soli 13 giorni è diventata campionessa europeadei 60 metri piani ad Apeldoorn e adesso vice campionessa mondiale.