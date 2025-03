Metropolitanmagazine.it - Chi è Vybes, il cantante ad Amici 24

, pseudonimo di Gabriel Monaco, è unromano classe 2003, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’edizione 2024 del talent showdi Maria De Filippi. Scelto come allievo dall’insegnante Rudy Zerbi nella categoria canto,si è subito distinto per la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la musica e per il suo stile unico, che unisce sonorità pop e influenze trap.ha presentato il suo primo inedito, Standard, e ha emozionato Rudy Zerbi con la sua interpretazione di Blu Celeste di Blanco, che ha rivelato il suo talento autentico e la sua grande sensibilità. Tra i suoi singoli precedenti, spiccano titoli come Cura, Estremamente timido, Roma-Catania e Solo diciott’anni, brani che raccontano esperienze personali e frammenti della sua vita.Classe 2003, ilha frequentato il liceo artistico Caravaggio di Roma, dove si è diplomato.