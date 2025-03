Metropolitanmagazine.it - Chi è Sergio Bernal Alonso, carriera del ballerino, vita privata e fratello gemello

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, nato nel settembre del 1990 a Madrid, ha 33 anni, è una delle stelle più brillanti nel mondo della danza spagnola e internazionale. Con unainiziata sin da giovane e una passione per la danza che brilla attraverso ogni sua performance,si è affermato come un talento unico nel suo genere. Fin da piccolo quindi mostra un talento enorme per il mondo della danza tanto da iniziare a ballare a quattro anni. Impara soprattutto il flamenco e la sevillana all’inizio, danze tipiche spagnole. Il 2002 dà il via alla suaperché viene ammesso al Real Conservatorio de Madrid Mariemma. Ildanza nelle compagnie più prestigiose di tutto il Paese iberico e ottiene il ruolo di primonel 2008 nella Compagnia de Rafael Aguilar.collabora poi con vari artisti molto famosi nel mondo della danza come Aída Gómez, Antonio Najarro e Carlos Saura.