Chi è l'ex marito di Eva Grimaldi, Fabrizio Ambroso: "Non era vero amore, mentre mi accarezzava pensavo a Imma"

Evadopo essere stata sentimentalmente legata a Lele Mora, a Vittorio Sgarbi e fra gli anni Novanta e Duemila al collega Gabriel Garko, con il quale ha convissuto per otto anni, si è sposata nel 2006 con ile imprenditorenese.L’attrice, intervistata a proposito della separazione, ha rivelato: “Mi è caduto il mondo addosso. Mi sono sentita abbandonata. Dalla sera alla mattina mi sono ritrovata da sola e mi sono rifugiata nell’alcol. La risposta che mi do è che il suo non era” ha confessato la stessa ex concorrente del Grande Fratello su quel legame andato, verrebbe da dire per fortuna, a rotoli. Un momento che ha provato in ogni modo un dolore immenso nel cuore di Eva, rimasta spiazzata da un rapporto nel quale aveva investito pienamente e che si è rivelato in realtà solo amarezza e sofferenza: “Mi è crollato il mondo addosso dopo la separazione” ha confessato.