Metropolitanmagazine.it - Chi è Leonardo D’Amico, compagno e futuro marito di Laura Freddi: “Dopo 12 anni lo sposo”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

stanno insieme da quasi 12. Si sono conosciuti grazie alla passione in comune per la pallavolo. L’uomo, classe 1973, infatti è stato un giocatore di beach volley e ora lavora come fisioterapista sportivo per la Nazionale Italiana di questo sport. Lontano dal mondo dello spettacolo, ildiè molto discreto e riservato, di lui si sa poco e anche sui social preferisce non comparire molto, salvo qualche sporadica foto sul profilo Instagram della compagna. La coppia ha anche una figlia, Ginevra, nata nel 2018, e che nelle imminenti nozze tra mamma e papà porterà le fedi: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo”, dichiarava l’ex ragazza di Non è la Rai su Instagram.