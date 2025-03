Panorama.it - Chi è Federica Brignone: la sciatrice italiana più vincente di sempre

È la piùdi(due leggende come Isolde Kostner e Deborah Compagnoni hanno meno vittorie in lei in Coppa del Mondo sommate), eppure qualcosa l’ha continuamente resa sottovalutata, o seconda, o meno apprezzata di quanto valga realmente. Le manca l’oro olimpico, (ma fra un anno a Cortina ha la possibilità di mettersi la medaglia con i cinque cerchi al collo) ha una compagna di squadra mediaticamente molto ingombrante, appena ha due giorni liberi durante la stagione torna nella sua Valle d’Aosta e sta comunque in mezzo alla neve. Il Dna della campionessa di sci, non c’è dubbio, glielo ha trasmesso mamma Maria Rosa Carla Anita Quario, detta “Ninna”, che tra il 1979 e il 1986 vinse 4 gare in Coppa del Mondo, tutte in slalom speciale. Ma(“la tigre”) ha saputo fare molto meglio e a Sun Volley ha chiuso il cerchio di una stagione irripetibile portandosi a casa la Coppa del Mondo assoluta.