CHE TEMPO CHE FA | LA FESTA PER LORELLA CUCCARINI E GLI ALTRI OSPITI DI DOMENICA 23 MARZO

232025 dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa”, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.della puntata: Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini insieme a Roberto Burioni, nello spazio dedicato alla scienza e alla medicina;, che nel 2025 festeggia 40 anni di straordinaria carriera e insegnante di “Amici di Maria De Filippi”; Luca Zingaretti, all’esordio alla regia con “La casa degli sguardi”, dove è anche tra i protagonisti, film nelle sale dal 10 aprile e liberamente ispirato al romanzo omonimo del poeta Daniele Mencarelli;Lucio Corsi, per presentare il suo attesissimo quarto album, “Volevo essere un duro”, contenente l’omonimo brano presentato al 75° Festival di Sanremo, già disco d’oro, con il quale ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”.