Che fine ha fatto Lorenza Mario e chi è il compagno Federico Piron

La storia d’amore traè iniziata dopo la separazione della ballerina da Alessandro Safina. I due condividono valori come la lealtà, il rispetto reciproco e la stima, e si sentono come se si conoscessero da sempre.sono insieme in una relazione dal 2011. Riguardo al partner, in un’intervista riportata, laha dichiarato: «Abbiamo gli stessi valori: la lealtà, il rispetto reciproco, la stima. Fin da subito ci è sembrato di conoscerci da sempre. Adoriamo lo sport e le piccole cose. La nostra giornata perfetta è sul divano, sotto una coperta gigante, a vedere un bel film». Inoltre, la ballerina ha confermato in passato le voci su un possibile matrimonio, dendolo «un nostro obiettivo».è nata a Camposampiero il 9 ottobre del 1969 ed è una nota ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva.