Charles Leclerc non brilla: "Storicamente questa pista non è favorevole per me. Ma non è una scusa"

Una Sprint Race a due facce per. Il ferrarista si è infatti dovuto accontentare della quinta posizione in occasione della gara corta andata in scena al GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, presentando qualche problema in termini di velocità ma lanciando buoni segnali in vista di domani, complice una gestione significativa delle gomme.Nello specifico il monegasco ha dovuto cedere il passo a George Russell, abile a passare al secondo giro, piazzandosi poi alle spalle di Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Max Verstappen. Una volta arrivato in mixed zone, il pilota ha commentato quanto fatto.“Sono stato conservativo, ma non avevo molto passo, soprattutto nella prima parte di gara – ha dettoai microfoni di Sky Sport Italia – Verso la fine andavo meglio, ma non abbastanza: sicuramente è un punto perso, però non sono mai stato davvero veloce.