Cesare Cremonini i Lùnapop e lo streaming | Oggi si conta quanto un disco viene cliccato non ascoltato

non si sente in credito con la fortuna. «Ho sofferto, ho lottato e ho vissuto per questo. E la ricetta per farcela l’ho scoperta cammin facendo. I numeri diper me rappresentano quella campanella dell’intervallo della scuola che ti chiama verso il cortile, a giocare. Ad assaporare le cose. È questo ciò di cui ho più bisogno ora», dicein un’intervista al Corriere della Sera. Il suo ultimo album, Alaska Baby, ha venduto molto e ora prepara un tour negli stadi per la prossima estate.Gli incontri con Vasco Rossi«Quando c’è il sole scendo a piedi a Bologna, che mi abbraccia e mi protegge come un figlio. L’ultima volta in cui ci sono andato ho incontrato Vasco Rossi sotto ai portici. “Camminare è importantissimo”, mi ha detto. L’ho abbracciato forte. Cammino molto anche io», dice a Walter Veltroni.