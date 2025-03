Ilgiorno.it - Certosa di Pavia, i ladri acrobati e il colpo riuscito in pieno giorno: spariti i gioielli d’oro

Leggi su Ilgiorno.it

di), 22 marzo 2025 -in azione in. In una palazzina che si affaccia sul centralissimo viale del Monumento, adi, ignoti ma abilissimi malviventi si sono arrampicati su un balcone al primo piano e sono entrati nell'appartamento forzando la porta finestra. Il furto è stato messo a segno nella mattinata di ieri, venerdì 21 marzo 2025, in assenza dei padroni di casa, che solo al loro rientro hanno scoperto di essere stati derubati e hanno quindi chiamato i carabinieri per la denuncia. Il sopralluogo I militari sono intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di, accertando l'effrazione alla porta finestra sul balcone al primo piano e avviando le indagini sull'accaduto. Mettendo tutte le stanze a soqquadro, ihanno rubato alcunid'oro, per un valore del bottino che è ancora in corso di quantificazione.