C’era una volta un solo dì di festa la domenica attesa con fervore

Pensare al tempo che trascorre, fino a alcuni decenni orsono, facendo da cornice all’umantá, incasellandola nelle stagioni, nei mesi, quindi nei giorni, oggi si rivelerebbeun nostalgico “amarcord”. Non così se tale sistema viene assottigliato fino ai sottomultipli del secondo, riscontrabilicon “macchine del tempo” molto precise. La premessa appena scritta vuole introdurre all’importanza per tutto l’universo di ogni attimo trascorso. Volendo così mettere a fuoco che il tempo deve essere sempre tenuto da conto in ogni azione umana. Ne consegue che, attualmente, il primo compito della stessa è quello di utilizzare un’ elemento così importante con il massimo rigore. Comunque i conflitti si articoleranno nel prossimo futuro, secondo schemi tradizionali o congiunti a quelli nucleari, il requisito della tempestività giocherà in maniera determinante sulle azioni dei player.