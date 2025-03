Lapresse.it - Centrosinistra oggi a Ventotene. FdI provoca: “Abbattuto ultimo muro rosso”

Leggi su Lapresse.it

Ilsi ricompatta (quasi) tutto a difesa del Manifesto di, dopo le parole della premier, Giorgia Meloni, in Aula alla Camera. Diversi esponenti del Pd, che ha organizzato l’iniziativa lanciata dal deputato Roberto Morassut, ma anche di Avs, Italia Viva e una delegazione di Più Europa si preparano a recarsi sull’isola domani, per rendere omaggio ai padri del documento. Non ci saranno, però, i leader, né hanno aderito M5S e Azione.Intanto da Fratelli d’Italia arriva nuova benzina ad alimentare un fuoco che non sembra destinato a spegnersi presto. “Abbiamo buttato giù l’. Loro sbraitano, noi esultiamo“, è il post sui canali social del partito, dove è pubblicata un’immagine di unsfondato con alle spalle la scritta ‘Manifesto di’. E il capogruppo al Senato, Lucio Malan, rincara: “Il declino della sinistra.