Ilfattoquotidiano.it - Centrosinistra a Ventotene, fiori sulla tomba di Spinelli. Zingaretti: “Continueremo a difendere i valori di libertà”

La delegazione diin pellegrinaggio aha deposto un mazzo dicon i colori dell’Europa, blu e giallo,di Altiero. L’iniziativa è stata promossa dal Pd: dal segretario laziale Daniele Leodori e dal deputato Roberto Morassut. Hanno aderito Iv, Avs, e Più Europa. Assenti annunciati Azione e M5s. Oltre a Morassut e a Leodori, fra gli altri, per il Pd sono a: il capodelegazione in Ue Nicola, il responsabile Esteri Peppe Peovenzano, i parlamentari Filippo Sensi, Marianna Madia, Michela De Biase e Andrea Casu, Valeria Campagna. Con loro, Andrea Massaroni coordinatore romano di Più Europa, Luciano Nobili per Iv, per Avs il segretario provinciale di Latina di SI Giuseppe Bortone, e il segretario regionale del Movimento federalista europeo Antonio Argenziano.