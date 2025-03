Bergamonews.it - Cavernago, schianto all’alba tra un’auto e un camion: morti un ragazzo e una ragazza di 19enni

. Una tragedia sulle strade della Bergamasca: une unadi 19 anni sonodi sabato 22 marzo.I due giovani viaggiavano suquando si sono scontrati frontalmente con unsulla strada provinciale 498 verso le 5 del mattino di sabato 22 marzo. Con loro viaggiavano anche altri due giovani rimasti feriti in modo grave e portati in ospedale. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo e due squadre dei vigili del fuoco da Romano di Lombardia e Dalmine.