Castro Inter, Marotta va all'assalto? Il piano dei nerazzurri e l'ostacolo prezzo

di Redazione, il Bologna non molla la presa sull’attaccante argentino: la richiesta e ildel club nerazzurro, l’attaccante del Bologna resta nel mirino deiper la prossima estate. Ilalto non alleggerisce la trattativa.IL– «L’attaccante del Bologna è da tempo sulla lista die Ausilio. Piace per età (2004), caratteristiche fisiche, tecniche e garra. Il paragone con Lautaro avrà anche stufato Santi, ma continua a reggere perfettamente. Quest’anno, dopo lo svezzamento di Thiago Motta,si sta consacrando anche grazie al lavoro di Italiano. La doppia cifra tra tutte le competizioni è già stata raggiunta, in più ci sono 8 assist a dimostrare quanto El Torito lavori per la squadra, proprio come il Toro “vero”. Il problema dell’è che il Bologna non farà sconti:è diventato rossoblù nel gennaio del 2024 per una cifra già importante, circa 13 milioni di euro, che oggi è più o meno triplicata.